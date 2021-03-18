Краснокнижные птицы изъяты у жителя Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Краснокнижные птицы изъяты у жителя Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками полиции в поселке Иргели Карасайского района у 33-летнего местного жителя изъяты содержащиеся в неволе две краснокнижные птицы редкой, предположительно соколиной породы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 339 ч. 1 УК РК «Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка, находящихся под угрозой исчезновения видов животных, на которых введен запрет на пользование».
Со слов мужчины, около месяца назад он поймал их у себя во дворе. Держал ради интереса, так как они очень красивые. П о делу назначена соответствующая экспертиза для определения породы содержащихся «пленников» и установления суммы причиненного материального ущерба.
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