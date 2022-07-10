Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Краснокнижную рысь сняли фотоловушки заповедника в Алматинской области
10 Июля 2022 09:07

Краснокнижную рысь сняли фотоловушки заповедника в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестанская рысь, занесенная в Красную книгу Республики Казахстан, попала в фотоловушку, установленную в Алматинском заповеднике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную Instagram-страницу пресс-службы Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

«Подвид обыкновенной рыси, родом из Средней Азии. Плотоядный хищник семейства кошачьих. В стречается только в Средней Азии. На территории заповедника обитает в смешанных и хвойных лесах на высоте 1 тыс. 200 – 2 тыс. 800 метров над уровнем моря. На этой территории насчитывается около 16 рысей. За полгода (с декабря 2021 года по май 2022 года) они попали в фотоловушки 11 раз», - сообщается в публикации пресс-службы.




Новости по теме
Чрезвычайное положение объявлено в пяти регионах Италии из-за засухи
3,5 млн штук молоди севрюги выпустили в реку Урал
Новый визит-центр открылся в Алматинской области
Читайте также
Новый визит-центр открылся в Алматинской области
Сенатор Владимир Волков встретился с жителями Алматинской области
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля и лошади
Студент из Индии утонул на Капшагайском водохранилище
Население не будет участвовать в регулировании численности сайгаков - Минэкологии
Регулировать численность сайгаков силами Охотзоопрома предложили в Минэкологии
Озвучен рекомендуемый объем изъятия сайгаков в Казахстане
Цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Алматинской области

Лента новостей

Архив