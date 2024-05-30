Краснокнижного журавля прооперировали в карагандинском зоопарке

В Карагандинский зоопарк привезли гималайского медведя и краснокнижного раненного журавля. Редкую птицу прооперировали местные орнитологи. А медведь проходит адаптацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Карагандинский зоопарк привезли раненого журавля. Журавль-красавка, является самым мелким видом среди своих сородичей. Ему провели сложную операцию, которая продлилась около 2,5 часов.

— За ней сейчас установлен особый уход. Наши ребята установили специальную конструкцию, чтобы у журавля лапки висели. Это мы сделали по рекомендации ветеринара. Зоопарк оплатил все необходимые медикаменты. Сейчас дважды в день птица принмает антибиотики. На данный момент нам важно, чтобы она выжила и перенесла этот послеоперационный период, — сообщила директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

Фото: зоопарк Караганды

Также зоопарк пополнился еще одним животным. В Карагандинском зоопарке поселилась самка гималайского медведя. Малышка по имени Яссури прибыла из Алматы.

Фото: зоопарк Караганды

— Это была моя мечта — приобрести гималайского медведя. Его мы купили в Алматинском зоопарке. Это самочка, сине-черного цвета. Она очень быстро адаптировалась у нас. Сразу стала пить и есть. Прекрасно откликается на свое имя Яссури. Для нее мы отремонтировали вольер, обложили камнем и сделали крышу, потому что гималайские медведи легко и безбоязненно взбираются на высоту. Яссури очень активная. Ей понравился наш климат, привыкает она и к работнику, который ухаживает за ней. Хочется пополнить наш зоопарк и другими видами животных. Мы ведём переговоры с российскими зоопарками. Если Природнадзор посмотрит наши условия и даст разрешение на приобретение самца в других зоопарках, то у Яссури появится друг, — рассказала Гульнара Адамбекова.

Фото: зоопарк Караганды

Гималайский медведь занесен в Международную Красную книгу. Большая часть ареала его обитания приходится на Восточную Азию. На западе он встречается в Афганистане, на южных склонах Гималаев, в Южном и Восточном Китае, на Корейском полуострове, некоторых Японских островах. На юге Дальнего Востока гималайские медведи многочисленнее бурых. По величине тела они уступают бурым и отличаются более стройным телосложением, тонкой мордой, очень большими ушами и чёрной окраской густой и пышной шерсти.

Фото: зоопарк Караганды

В Карагандинском зоопарке насчитывается около 200 тысяч животных. Из них 70% занесены в Красную книгу.