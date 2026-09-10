Краснокнижного сапсана обнаружили в центре Павлодара

Хищную птицу обнаружили на территории одного из предприятий областного центра. В настоящее время ее поместили в приют для диких животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов, к специалистам попал птенец сапсана. По их заключению, родился он в этом году. Как птица оказалась в центре города, пока неизвестно.

— Видно, что птица молодая. Откуда она прилетела в центр города, мы не знаем. Она появилась на территории одного из местных предприятий. Людей не боится, садится на руку. Судя по всему, эту птицу кто-то поймал и, вероятно, обучал для охоты, — рассказал Аждар Жусупов.

Фото: из личного архива Аждара Жусупова

По словам специалистов, около месяца сапсана будут содержать в специальном приюте, после чего выпустят в естественную среду обитания. Птицу планируют выпустить в пойме реки Иртыш.

— Сапсан занесен в Красную книгу Казахстана. В нашем регионе основным местом его обитания являются горные районы Баянаула, — отметил руководитель учреждения.

Сапсан — хищная птица, способная настигать добычу во время стремительного пикирования. Это выносливая птица среднего размера с длинными крыльями и коротким хвостом. В Казахстане сапсан относится к числу редких видов.

Напомним, ранее мы рассказывали, на каких зверей и птиц нельзя охотиться в Павлодарской области.