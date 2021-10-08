Краснокнижного пеликана спасли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Краснокнижную птицу, найденную в селе Белоусовка Глубоковского района, полицейские передали в ветеринарную клинику Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть ОП Глубоковского района поступило сообщение от жителей Белоусовки, которые на сельской улице обнаружили необычного «гостя».

Позвонившие рассказали, что красавец пеликан уже некоторое время, не шевелясь, сидит на жилой улице и, скорее всего, нуждается в помощи специалиста.

Прибыв на место, участковый инспектор Еркебулан Муратулы осмотрел птицу и принял решение вызвать специалистов из ветеринарной клиники Усть-Каменогорска.

Дожидаясь приезда врачей, полицейский защищал раненую птицу от нападок голодных бродячих собак.

«Сейчас за птицу можно не волноваться, ведь она в надежных руках у знатоков своего дела. Вот так жители Белоусовки совместно с полицейским сумели сохранить жизнь пеликану редкого вида», - добавили в медиацентре органов внутренних дел.

