РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:31, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Краснокнижного пеликана отпустили на природу после зимовки в Костанайской области

    пеликан
    Фото: pixabay.com

    Уникальными кадрами поделились в инспекции лесного хозяйства и животного мира Костанайской области. Розовый пеликан по кличке Валера был выпущен в родные края, передает корреспондент агентства Kazinform

    Птицу спасли еще осенью. Как рассказал главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства РГУ «Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира» Рустам Бидибаев, звонки от жителей сельских местностей поступали повсеместно — молодые птицы не могли покинуть озера и улететь.

    — Двух птиц местные службы егерей накормили, дали возможность подкрепиться и отпустили. А Валера (кличка птицы- прим. автора) так и остался. Он обитал возле поселка Александровка Костанайского района. Сельчане обратились в полицию, а сотрудники уже передали птицу нам, — рассказывает Рустам.

    Пеликана приняли в инспекции совместно с зооволонтером Анастасией Сериковой и охотоведом Костанайского областного общества охотников и рыболовов Денисом Коровиным. Птицу осмотрели, повреждений не нашли, но решили оставить. Отпускать было уже поздно.

    — Пеликан содержался в подворье Алтынсаринского района под присмотром старшего егеря района Владимира Селезнева и егеря Арстана Айтмағамбета. Жила птица у местного любителя дикой природы Виктора Махлова, он также по совместительству гражданский помощник егерской службы, — говорит сотрудник инспекции.

    Розовый пеликан занесен в Красную книгу Казахстана. К слову, за Валерой был особенный уход — птицу буквально кормили с рук рыбой и давали запивать стаканом с водой (ввиду специфики их питания).

    — Ему привозили свежую рыбу. Кушал он очень хорошо (в среднем ему требовалось 6-7 крупных карасей). Что касается его адаптации — то проблем не будет. Его вид там водится, крылья у него не повреждены. Конечно, мы будем за ним смотреть, — подчеркнул Рустам Бидибаев.

    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Красная книга Волонтеры
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!