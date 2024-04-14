Краснокнижного пеликана отпустили на природу после зимовки в Костанайской области

Уникальными кадрами поделились в инспекции лесного хозяйства и животного мира Костанайской области. Розовый пеликан по кличке Валера был выпущен в родные края, передает корреспондент агентства Kazinform

Птицу спасли еще осенью. Как рассказал главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства РГУ «Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира» Рустам Бидибаев, звонки от жителей сельских местностей поступали повсеместно — молодые птицы не могли покинуть озера и улететь.

— Двух птиц местные службы егерей накормили, дали возможность подкрепиться и отпустили. А Валера (кличка птицы- прим. автора) так и остался. Он обитал возле поселка Александровка Костанайского района. Сельчане обратились в полицию, а сотрудники уже передали птицу нам, — рассказывает Рустам.

Пеликана приняли в инспекции совместно с зооволонтером Анастасией Сериковой и охотоведом Костанайского областного общества охотников и рыболовов Денисом Коровиным. Птицу осмотрели, повреждений не нашли, но решили оставить. Отпускать было уже поздно.

— Пеликан содержался в подворье Алтынсаринского района под присмотром старшего егеря района Владимира Селезнева и егеря Арстана Айтмағамбета. Жила птица у местного любителя дикой природы Виктора Махлова, он также по совместительству гражданский помощник егерской службы, — говорит сотрудник инспекции.

Розовый пеликан занесен в Красную книгу Казахстана. К слову, за Валерой был особенный уход — птицу буквально кормили с рук рыбой и давали запивать стаканом с водой (ввиду специфики их питания).