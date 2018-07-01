Краснокнижного орленка спас житель Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Орленка редкой породы спас житель Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Птицу обнаружил житель микрорайона «Лесхоз» во дворе одного из частных домов. Взлететь она не могла. Мужчина позвонил в Атыраускую территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Это оказался орленок редкой породы степного орла, занесенной в Красную книгу.

Как попала птица в город, неизвестно. Находку, накормив, мы передали сотрудникам природного резервата «Ак Жайык», - сообщил официальный представитель Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов.

После того как птица окрепнет, ее выпустят на волю.