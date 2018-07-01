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Краснокнижного орленка спас житель Атырау

24 Июля 2018 17:09 286
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Краснокнижного орленка спас житель Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Орленка редкой породы спас житель Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Птицу обнаружил житель микрорайона «Лесхоз» во дворе одного из частных домов. Взлететь она не могла. Мужчина позвонил в Атыраускую территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Это оказался орленок редкой породы степного орла, занесенной в Красную книгу.

Как попала птица в город, неизвестно. Находку, накормив, мы передали сотрудникам природного резервата «Ак Жайык», - сообщил  официальный представитель Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов.

После того как птица окрепнет, ее выпустят на волю.

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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