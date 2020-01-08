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Краснокнижного орла спасли в Восточно-Казахстанской области

8 Января 2020 17:19
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Краснокнижного орла спасли в Восточно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Катонкарагайском районе Восточно-Казахстанской области пограничник спас занесенного в Красную книгу орла. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ефрейтор пограничной комендатуры «Орел» Родион Абрамов во время охраны государственной границы вблизи села Берел обнаружил на дороге раненую птицу и сдал ее в Катонкарагайский государственный национальный природный парк. Выяснилось, что молодой орел относится к виду Aquila heliaca (орел-могильник – «Казинформ»), внесенному в Красную книгу Республики Казахстан», – написал С. Дилдахмет.

Родион Абрамов награжден благодарственным письмом от национального парка за заботу о природе и внесенный вклад в сохранение биоразнообразия Катонкарагая.



Фото: facebook/Сакен Дилдахмет


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Экология,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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