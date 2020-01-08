Краснокнижного орла спасли в Восточно-Казахстанской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Катонкарагайском районе Восточно-Казахстанской области пограничник спас занесенного в Красную книгу орла. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ефрейтор пограничной комендатуры «Орел» Родион Абрамов во время охраны государственной границы вблизи села Берел обнаружил на дороге раненую птицу и сдал ее в Катонкарагайский государственный национальный природный парк. Выяснилось, что молодой орел относится к виду Aquila heliaca (орел-могильник – «Казинформ»), внесенному в Красную книгу Республики Казахстан», – написал С. Дилдахмет.
Родион Абрамов награжден благодарственным письмом от национального парка за заботу о природе и внесенный вклад в сохранение биоразнообразия Катонкарагая.
Фото: facebook/Сакен Дилдахмет
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