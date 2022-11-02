Краснокнижного лебедя-кликуна спасли жители Акмолинской области

2 Ноября 2022, 12:23

2 Ноября 2022, 12:23

Краснокнижного лебедя-кликуна спасли жители Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Обнаружившие обессилевшую птицу жители города Кокшетау привезли ее на временное содержание в ТОО «Бурабай даму» при УДП РК. Теперь не сумевший улететь на юг лебедь-кликун будет зимовать в зоосаду Бурабая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс–службе ТОО «Бурабай даму», занесенного в Красную книгу Казахстана лебедя жители Кокшетау обнаружили накануне.

«С просьбой спасти птицу они обратились в полицию. Сотрудники полиции – в природоохранную полицию. Совместными усилиями полицейских и Инспекции лесного хозяйства и животного мира Акмолинской области лебедю нашли-таки безопасное место зимовки – зоосад в поселке Бурабай», - поделились в ведомстве.

«Птенец лебедя-кликуна прошел ветеринарный осмотр и принят к нам на содержание. Птица находилась в стрессовом состоянии, однако внешних повреждений не обнаружено. Костно-мышечная система в норме, жить будет! Перезимует у нас, а весной отпустим на волю», – добавил ветеринарный врач зоосада Ильдар Файзулин.

Всего в государственном национальном парке «Бурабай» обитают 197 видов птиц. Из них 14, в том числе и лебедь-кликун, занесены в Красную книгу Казахстана.

«Лебедь-кликун – красивая крупная птица с белым оперением и лимонно-желтый с черным кончиком клювом. Однако чисто белый цвет оперения кликун приобретает лишь на третий год жизни. Молодые птицы имеют дымчато-серое оперение с более темной головой, как раз как наш найденыш. Интересно также, что эти птицы ведут моногамный образ жизни: образуют пару один раз и на всю жизнь», - добавили в ведомстве.