Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области

17 Ноября 2022, 20:20

17 Ноября 2022, 20:20

Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские задержали мужчину, который застрелил краснокнижного джейрана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники полиции Шуского района и представители регионального управления «Охотзоопром» задержали 29-летнего мужчину. В 25 километрах западнее села Жиенбет подозреваемый охотился на краснокнижное животное», - сообщили в департаменте полиции региона.

На месте происшествия обнаружили тушу краснокнижного джейрана, незарегистрированное двуствольного ружье 16 калибра, предположительно из которого застрелили животное, а также автомобиль марки «Toyota» без государственного регистрационного номерного знака.

Начато досудебное расследование по статье 337 части второй УК РК «Незаконная охота». Назначены соответствующие экспертизы. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа суммой до 12 млн тенге, либо исправительные работы сроком до 1000 часов или ограничение (лишение) свободы до 4 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Фото: polisia.kz