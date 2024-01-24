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    22:11, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Краснокнижного джейрана подстрелил себе на обед пастух в Жамбылской области

    Краснокнижного джейрана подстрелил себе на обед пастух в Жамбылской области
    Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

    Очередного браконьера с поличным задержали в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники Байзакского районного отдела полиции совместно с инспекторами оперативной службы «Сапсан» выявили гражданина, незаконно охотящегося на песчаной территории.

    - В ходе проверки была обнаружена туша джейрана и охотничье ружье марки «ИЖ» 12 калибра со стертым серийным номером. По данному факту был установлен 31-летний пастух близлежащего фермерского хозяйства, - пояснили в ведомстве.

    По словам задержанного, он застрелил краснокнижное животное, чтобы использовать его в качестве пищи.

    Начато досудебное расследование по статье «Незаконная охота» Уголовного кодекса РК. Назначены необходимые экспертизы, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, джейраны отнесены к тем видам животных, которые находятся под угрозой уничтожения и занесены в Красную книгу. Ареал обитания этих редких животных и птиц известен, они находятся под охраной государства. В регионе строгий запрет на охоту касается территорий природных заповедников и заказников, на которых обитают краснокнижные животные и птицы. В Жамбылской области имеется семь таких особо охраняемых природных территорий, их общая площадь составляет более трех миллионов гектаров.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Браконьерство Криминал Жамбылская область
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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