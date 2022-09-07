Краснокнижного беркута изъяли у жителя Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские изъяли краснокнижного беркута у жителя Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 сентября сотрудниками управления криминальной полиции ДП Мангистауской области у жителя Тупкараганского района изъята редкая птица, находящаяся в ведении государства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Расследование продолжается.

Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

Фото: polisia.kz