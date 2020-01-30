Краснокнижного архара убил житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали браконьера, который застрелил горного архара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

В Мойынкумском районе сотрудники природоохранной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области, совместно с сотрудниками Мойынкумского районного отдела полиции, задержали 51-летнего жителя села Акбакай Мойынкумского района, убившего архара, пояснили в ведомстве.

«Задержанный дал признательные показания. Согласно заключению судебно-биологической экспертизы, охота браконьера нанесла ущерб государству в размере около 12 миллионов тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК (незаконная охота)», - сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Напомним, что горный архар занесен в Красную книгу. Это парнокопытное млекопитающее обитает в горных районах Средней и Центральной Азии. Животные предпочитают открытые пространства - степные склоны гор и предгорий со скалами, альпийские луга, заросшие кустарником скалистые ущелья, долины с каменистыми возвышенностями. Миграция архаров вертикальная - в летний период поднимаются в районы альпийского пояса с богатой травянистой растительностью, наподобие находящегося на территории Жамбылской области Аксу-Жабаглинского заповедника. Зимой спускаются на нижние малоснежные пастбища. Именно поэтому архар был обнаружен в пустыне Мойынкумов.

Горный архар охраняется природоохранными организациями. В международной Красной книге рассматривается как вид, близкий к уязвимому положению. В недалеком прошлом ареал распространения архаров был значительно шире. В сокращении численности и ареала распространения этих краснокнижных животных играют роль неконтролируемая охота и вытеснение животных из их постоянных мест обитания из-за выпаса домашнего скота.