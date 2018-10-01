«Краснодар» и «Зенит» намерены разорвать контракты с Мамаевым и Кокориным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Зенит» и «Краснодар» ищут возможность расторгнуть сотрудничество с Александром Кокориным и Павлом Мамевым в связи с подозрением в двух нападениях, сообщает СИА «SPORTINFORM».

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео - это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать - это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», - говорится в заявлении клуба.

По информации Sport24.ru, руководство «Зенита» также намерено расторгнуть контракт с 27-летним Александром Кокориным. Действующее соглашение Кокорина с «Зенитом» рассчитано до лета 2019 года, и клуб до скандала уже обсуждал с ним продление договора. В контракте Кокорина предусмотрена возможность досрочного расторжения в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

Напомним, накануне футболисты избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации. По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».