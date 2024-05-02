В Парламенте Грузии с 23:00 1 мая задействован «красный уровень» безопасности. Все, кроме лиц, которых определяет руководитель аппарата Парламента в соответствии со спецификой угрозы и необходимости ее избежать, обязаны покинуть здание, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Об этом сообщает департамент по связям с общественностью и информации Парламента. До этого в Парламенте действовал желтый уровень безопасности, в связи с чем на рассмотрение резонансного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» не смогли попасть сотрудники онлайн- и печатных СМИ. В Парламент пропускали лишь съемочные группы телеканалов.



На данный момент у Парламента остаются протестующие, преимущественно молодежь. Большая часть стоит на проспекте Руставели перед зданием парламента. Здесь они танцуют, поют, иногда скандируют.



Более напряженно на прилегающей к Парламенту улице 9 апреля. Ворота Парламента протестующие забивают мусорными баками, стараясь защититься от струи воды, так как из-за ворот правоохранители используют водомет, перцовый спрей и слезоточивый газ против протестующих.



В МВД подтвердили, что используют водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей для того, чтобы «отразить атаки» на здание Парламента. Здесь заявили, что вынуждены будут прервать акцию, если не прекратятся «насильственные и противозаконные действия» со стороны протестующих.



В ведомстве также заявили, что участники акции перекрыли и искусственно парализуют движение на обеих набережных.



СМИ распространяют кадры пострадавших предположительно от резиновых пуль, в том числе и одного из протестующих, который получил серьезную травму глаза.



Между тем заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге, который провел около полуночи по местному времени, заявил, что резиновые пули правоохранителями не применялись.