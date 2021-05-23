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    09:42, 23 Май 2021 | GMT +6

    «Красная» зона по коронавирусу сократилась в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Красная» зона по коронавирусу в Казахстане стала меньше на один регион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 мая 2021 года, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

    В «желтой» зоне: г.Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

    В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области СКО.

    Напомним, вчера в «красной» зоне находились семь регионов: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская области.

    Теги:
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