«Красная» зона по коронавирусу сократилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Красная» зона по коронавирусу в Казахстане стала меньше на один регион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 мая 2021 года, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: г.Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области СКО.

Напомним, вчера в «красной» зоне находились семь регионов: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская области.