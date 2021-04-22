«Красная» зона: как будут работать  ТРЦ и торговые дома в Усть-Каменогорске, Семее и Аягозском районе

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 15.04.2021 года №5 «Об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области» внесены изменения и дополнения. Первая часть касается городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район, находящихся в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городах Усть-Каменогорск, Семей и Аягозском районе, с повышенным уровнем заболеваемости («красная» зона) объекты торговли непродовольственными товарами (магазины, отделы, мини-маркеты, бутики) будут работать при площади торгового зала до 50 м2 допускается одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. При площади торгового зала от 50 до 100 м2 допускается нахождение не более 8 человек соответственно.

При площади торгового зала более 100 м2 – заполняемость должна быть не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя. В период действия ограничительных мероприятий объекты торговли непродовольственных товаров могут работать без ограничений на доставку, либо самовывоз.

Объекты торговли (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ, торгово-логистические центры оптово-розничной продажи), реализующие продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента, в том числе по форме самообслуживания не будут работать в субботу и воскресенье, за исключением отделов, реализующих продовольственные товары. В будние дни работают до 21: 00 часов, при заполняемости не более 30%, площадью не менее 4 м2 на одного посетителя.

Запрещено функционирование детских развлекательных, игровых площадок, аттракционов. В ТРЦ разрешается работа объектов общественного питания только на вынос и доставку.

На объектах торговли площадью свыше 1000 м2 рекомендуется сформировать санитарные патрули из числа сотрудников объекта для контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима.

Функционирование регулярных внутриобластных автобусных, микроавтобусных и иных пассажирских перевозок между районами и городами области, а также автовокзалов, автостанций и иных предприятий пассажирского транспорта разрешено при заключении трёхстороннего «Меморандума о работе регулярных пассажирских перевозок пассажиров и багажа в период действия, ограничительных мер, в том числе карантина», заполняемости на 75% от количества посадочных мест (за исключением перевозок, обеспечивающих транспортировку работников на пересменку или перевахтовку). Также в указанных видах транспорта нужно находиться в медицинских или тканевых масках.