Красная вода в Большой Алматинке - специалисты выясняют причину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты Департамента экологии взяли пробы воды и остатков пигмента в реке Большая Алматинка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении зеленой экономики города Алматы, совместно с акимами Ауэзовского и Бостандыкского районов, с представителями Департамента экологии, природоохранной полицией осуществлен выезд для обследования русла реки Большая Алматинка.

Как стало известно, красный оттенок воды появился выше проспекта Райымбека и ниже улицы Толе би и участка арычной сети на пересечении улиц Алтынсарина и Жубанова.

«Ориентировочно, пигмент был оставлен неизвестными лицами на участке улицы Алтынсарина ниже улицы Улугбека рядом с арычной сетью. Красный оттенок воды наблюдался вниз по течению вдоль улицы Алтынсарина, на пересечении улицы Жубанова. Далее вода ушла по улице Маречека и влилась в реку Большая Алматинка.

На момент обследования следы от красного вещества в воде не обнаружены. Вместе с тем найдены фрагменты пигмента на бетонных бортах русла Большой Алматинки, ниже проспекта Райымбека. Департаментом экологии взяты пробы воды и остатков пигмента. По результатам анализов будет установлен источник загрязнения. Также Департаментом полиции ведется поиск нарушителей», - проинформировали в управлении.

Ранее сообщалось, что река Большая Алматинка окрасилась в красный цвет.