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Красная вода в Большой Алматинке напугала горожан - идет проверка
19 Августа 2021 16:03
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Красная вода в реке Большая Алматинка серьезно обеспокоила алматинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Поток, окрасившийся в алый цвет, сняли на видео очевидцы.
«Вот такая вода сейчас течет в реке Большая Алматинка. Я проживаю вдоль речки и за 10 лет впервые такое вижу. Опубликуйте, пожалуйста. Видимо, химикаты сбросили. Это экологическая катастрофа», - говорится в посте.
В акимате прокомментировали, что в настоящее время у Большой Алматинки находятся специалисты управления зеленой экономики. По последним данным, везде вода чистая. Пока идут проверочные работы. Подробную информацию обещали предоставить чуть позже.
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