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Красная вода в Большой Алматинке напугала горожан - идет проверка

19 Августа 2021 16:03
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Красная вода в Большой Алматинке напугала горожан - идет проверка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Красная вода в реке Большая Алматинка серьезно обеспокоила алматинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Поток, окрасившийся в алый цвет, сняли на видео очевидцы.

«Вот такая вода сейчас течет в реке Большая Алматинка. Я проживаю вдоль речки и за 10 лет впервые такое вижу. Опубликуйте, пожалуйста. Видимо, химикаты сбросили. Это экологическая катастрофа», - говорится в посте.

В акимате прокомментировали, что в настоящее время у Большой Алматинки находятся специалисты управления зеленой экономики. По последним данным, везде вода чистая. Пока идут проверочные работы. Подробную информацию обещали предоставить чуть позже.



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#Алматы   #Экология  
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Автор:

Гульзат Сахова

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