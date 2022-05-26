26 Мая 2022 21:09

Красная разметка на республиканских дорогах появилась в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Первая красная разметка в Костанайской области появилась на трассе «Екатеринбург -Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в департаменте полиции, она наносится на островках безопасности и опасных участках трасс, на которых наиболее часто происходят ДТП. По статистике, только с начала года на трассах республиканского значения произошло 22 ДТП, в которых 13 человек погибли и 9 получили ранения.

В административной полиции отметили, что опыт применения красной дорожной разметки в зарубежных странах позволил снизить количество аварий на дорогах.

Сотрудники полиции весной провели комплексное весеннее обследование автодорог областного и республиканского значения. По итогам мероприятия, собственникам дорог выданы предписания об устранении выявленных недостатков, в том числе по установке шумовых полос на опасных поворотах, нанесения разметки и установки дорожных знаков. В результате на трассах появились более 50 дополнительных дорожных знаков.

В административной полиции также напомнили, что на некоторых дорогах республиканского значения производится ремонт дорожного полотна. В этой связи, водителям необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режим.