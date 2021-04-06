Красная книга Казахстана пополнилась тремя животными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщает, что с сегодняшнего дня в Красную книгу Казахстана вошли тигр, Переднеазиатский леопард и Лошадь Пржевальского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Основанием для этого стало внесение дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных». Раздел «Сүт қоректiлер классы - Mammalia Класс – Млекопитающие» дополнены новыми строками.

Общая численность популяции Переднеазиатского леопарда во всем мире насчитывает 870-1,3 тысяч особей, в Казахстане встречается только в Устюртском государственном природном заповеднике. Кроме того, на сегодня министерством разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы. Лошадь Пржевальского относится к подвиду диких лошадей, является одной из редчайших представителей семейства лошадиных, в стране их насчитывается порядка 10 особей.

Напомним, в Красную книгу Казахстана в настоящее время входят 400 видов растений и 133 вида позвоночных животных.