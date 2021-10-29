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    08:28, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Красная» и «желтая» зоны увеличились в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 октября 2021 года в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Восточно-Казахстанская область переместилась из «желтой зоны» в зону наибольшего риска.

    «Зеленая зона» уменьшилась: Алматинская и Актюбинская области перешли в «желтую зону».

    Таким образом, в «красной зоне»: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «желтой зоне»: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская области.

    В «зеленой зоне»: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

    В целом, Республика Казахстан остается в «желтой зоне» по темпам распространения коронавируса.


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