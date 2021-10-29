«Красная» и «желтая» зоны увеличились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 октября 2021 года в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Восточно-Казахстанская область переместилась из «желтой зоны» в зону наибольшего риска.

«Зеленая зона» уменьшилась: Алматинская и Актюбинская области перешли в «желтую зону».



Таким образом, в «красной зоне»: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «желтой зоне»: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская области.

В «зеленой зоне»: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В целом, Республика Казахстан остается в «желтой зоне» по темпам распространения коронавируса.

