Краска облезла, утки погибли, людей задержали: в США разгорается скандал вокруг Зеркального бассейна

Реконструкция Зеркального бассейна у мемориала Линкольна в Вашингтоне, на которую потратили более 14 млн долларов, превратилась в громкий политический и экологический скандал, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

После того как новое покрытие начало отслаиваться, вода покрылась водорослями, а рядом нашли мертвых уток, президент Дональд Трамп объявил о задержании шести человек по подозрению в повреждении объекта.

Во вторник Трамп сообщил в соцсетях, что на дне бассейна образовался разрыв покрытия длиной около 350 футов (примерно 107 метров). Президент вновь обвинил в случившемся вандалов и пообещал опубликовать фотографии, подтверждающие его версию. К вечеру вторника никаких снимков или видеозаписей представлено не было.

По словам Трампа, повреждения были нанесены умышленно. Он также заявил, что еще семи людям предъявлены обвинения, связанные с порчей бассейна.

— Это было сделано намеренно и преступно — кто-то очень постарался, чтобы причинить такой ущерб, — написал президент.

Полиция национальных парков и Министерство внутренних дел США официально не подтвердили заявления о вандализме и задержаниях.

Что произошло с реконструкцией

Трамп ранее обещал полностью обновить столетний Зеркальный бассейн к юбилейным торжествам. Воду из него слили, а дно покрыли темно-синей краской, которую президент называл «цветом американского флага».

Однако вскоре после завершения работ бассейн начал стремительно зарастать водорослями, а новое покрытие стало отслаиваться.

Подрядчик проекта — компания Atlantic Industrial Coatings — признал наличие дефектов, но подчеркнул, что поврежденные участки занимают лишь небольшую часть объекта площадью около семи акров.

— Эти участки составляют очень небольшую часть масштабного проекта и не свидетельствуют о разрушении покрытия в целом, — говорится в заявлении компании.

Ремонт обещают провести после очередного слива воды в рамках гарантийных обязательств.

Техническая проблема стала вопросом безопасности

После заявлений президента о вандализме вокруг бассейна усилили охрану. У объекта появились патрули Национальной гвардии и полиции национальных парков, а рабочие начали устанавливать ограждения.

Как сообщает Associated Press, один из задержанных мужчин рассказал, что лишь прикоснулся к уже отслаивающемуся фрагменту покрытия, чтобы рассмотреть его поближе, после чего сразу убрал руку по требованию сотрудника парка.

Экологи требуют расследования

Ситуация получила новый резонанс после сообщений о гибели птиц. В бассейне, покрытом водорослями, был обнаружен мертвый утенок-кряква, еще две утки нашли погибшими неподалеку.

Организация Center for Biological Diversity потребовала от федеральной Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы провести расследование и проверить соблюдение Migratory Bird Treaty Act.

— Превратить Зеркальный бассейн в гигантскую ловушку для уток к 250-летию Америки — это жестоко, глупо и эгоистично, — заявила представитель организации Тара Зуардо.

Некоммерческая организация City Wildlife, занимающаяся спасением и исследованием диких животных, сообщила, что не может установить причину гибели утенка, поскольку его тело не поступало на экспертизу.

Почему бассейн снова позеленел

Специалисты считают, что одной из причин бурного роста водорослей стало именно темное покрытие дна. Оно поглощает больше солнечного света, чем светлые поверхности, из-за чего вода сильнее нагревается и создает благоприятные условия для размножения водорослей.

В последние дни рабочие заливали в бассейн перекись водорода, пытаясь остановить цветение воды. Эксперты отмечают, что это вещество также способно воздействовать на лакокрасочное покрытие.

Новый ремонт перед самым юбилеем

Трамп уже объявил, что часть воды из бассейна снова будет слита «непосредственно до или после четвертого июля» для проведения капитального ремонта. Масштаб работ и их стоимость пока не раскрываются.

Таким образом, объект, который должен был стать одним из символов юбилейного празднования 250-летия США, оказался в центре политического и экологического скандала еще до начала торжеств.