23 Июня 2022 20:55

Красивейшие места Казахстана теперь можно увидеть с высоты птичьего полета

БОРОВОЕ. КАЗИНФОРМ – Не имеющий аналогов мультимедийный интерактивный комплекс открылся в Боровом. Здесь туристам предлагают совершить виртуальное путешествие из прошлого в будущее и увидеть живописные места Казахстана в режиме реального времени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мультимедийный интерактивный комплекс является частью проекта «Поляна Абылай хана», реализованного Управлением делами Президента в рамках развития Щучинско-Боровской курортной зоны. Проект запустили в июне 2021 года, и он уже стал одним из самых рекомендуемых мест для посещения.

Комплекс состоит из двух частей. Первая – 5D кинотеатр. В режиме 5D туристы могут посмотреть красивейшие места страны с высоты птичьего полета. Вторая часть комплекса отражает историю Казахстана. Можно найти знак своего рода в зале «Вечная страна» и получить интересную информацию обо всех родах казахского народа. В зале «Степь батыров» каждый турист может примерить образ батыра, надев виртуальные доспехи, сделать памятное фото с батыром на поле сражения, стрелять из лука как настоящий номад и получить увлекательную информацию об истории страны в электронной книге.

«Мы открываем эти точки притяжения, чтобы у людей было больше впечатлений о Боровом. Стараемся показать историю Казахстана через доступные современные инструменты. Это своего рода знакомство со страной. Человек должен понимать, где он родился и живет. Это очень важно», - пояснила пресс-секретарь Управления делами Президента Елена Кливец.