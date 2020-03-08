Красавица и спортсменка из ДЧС ВКО: Аяулым Далелканова одна из первых узнает о ЧС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области наряду с мужчинами служат и женщины. Среди них и капитан гражданской защиты Далелканова Аяулым Калеловна, которая 15 лет работает в должности старшего диспетчера и она одна из первых узнает о ЧС в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Аяулым рассказала, что имеет два высших и два средне-специальных образования. Из них КТИ она окончила на красный диплом. Служебный путь Аяулым начала в 2005 году со звания младший сержант, с тех пор наработала немало опыта. Отличается тем, что вовремя и с ответственностью выполняет свои должностные обязанности. Благодаря своему трудолюбию и настойчивости поднялась с рядового инженера до старшего инженера. За что бы не бралась Аяулым, она неукоснительно, с высокой профессиональностью, оперативно выполняет любую работу.

В ДЧС ВКО рассказали, что диспетчера принимающие звонки, становятся свидетелями различных происшествии, так как узнают первыми о чрезвычайных ситуациях. Хочется рассказать об особенном случае, где Аяулым проявила свою ответственность. Так, поступил звонок с Глубоковского района, о том, что в снежном заносе оказались три легковых автомобиля. Аяулым Далелканова связалась с одним из водителей, который отказывался от эвакуации.

«Не смотря на то, что всем было отправлено сообщение, о том, что дороги к населенным пунктам Секисовка перекрыты, несколько водителей выехавшие в дорогу оказываются в снежном плену. В указанной местности обычно, снега выпадает много. Для того чтобы доставить путников по своим домам она позвонила участковому инспектору. Он привлек своих знакомых, которые с помощью трактора до наступления темноты помогли добраться людям до пункта назначения» - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Отметим, что от начала до конца операции старший диспетчер все время держала связь с водителем. В результате один из спасенных от опасного случая пришел в Департамент по ЧС и написал благодарственное письмо на имя руководства, поблагодарив Аяулым.

Аяулым еще и спортсменка, посещает спортивный зал. Недавно на зимних соревнованиях среди сотрудников внутренних органов она завоевала второе место. Также красавица, так ее называют в ДЧС, активно участвует, и вносит свой огромный вклад в общественную работу. Помимо спорта, ей также нравится готовить на кухне. При этом Аяулым своим любимым занятиям обучает своих дочерей, которыми очень гордится. На сегодня обе ее дочери занимаются катанием на лыжах и имеют хорошие показатели.



Фото: ДЧС ВКО