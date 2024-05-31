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    11:30, 31 Май 2024 | GMT +6

    Крановщик сорвался с высоты и погиб в Астане

    башенный кран
    Фото: pixabay

    Оператор башенного крана сорвался с высоты и погиб в Астане. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сообщается, что рабочий сорвался с крана при спуске и скончался от полученных травм.

    - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводится следствие, назначены необходимые экспертизы, - говорится в сообщении.

    На основании статьи 201 УПК РК иная информация к разглашению не подлежит.

    Теги:
    Полиция Астана Происшествия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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