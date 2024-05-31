Крановщик сорвался с высоты и погиб в Астане

Оператор башенного крана сорвался с высоты и погиб в Астане. Об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщается, что рабочий сорвался с крана при спуске и скончался от полученных травм.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводится следствие, назначены необходимые экспертизы, - говорится в сообщении.

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