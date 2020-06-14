+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 31 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кран рухнул на стройке в Актау

14 Июня 2020 19:36
Поделиться:
Кран рухнул на стройке в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель грузоподъемного крана в результате несоблюдения дистанции совершил опрокидывание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Новости по теме
Двоих мужчин из искореженного автомобиля извлекли спасатели в ВКО
Пожар в природном резервате «Ертіс орманы» потушен Двоих детей унесло на середину озера на надувном бассейне в Бурабае Вооруженное ограбление магазина в Усть-Каменогорске зафиксировала видеокамера

В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Инцидент произошёл 13 июня в 18:00 на строящемся объекте в 19 микрорайоне Актау.

Фото с сайта lada.kz.






Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Мангистауская область  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив