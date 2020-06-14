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Кран рухнул на стройке в Актау
14 Июня 2020 19:36
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель грузоподъемного крана в результате несоблюдения дистанции совершил опрокидывание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
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В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.
Инцидент произошёл 13 июня в 18:00 на строящемся объекте в 19 микрорайоне Актау.
Фото с сайта lada.kz.
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