Кран рухнул на стройке в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель грузоподъемного крана в результате несоблюдения дистанции совершил опрокидывание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Инцидент произошёл 13 июня в 18:00 на строящемся объекте в 19 микрорайоне Актау.

Фото с сайта lada.kz.















