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Кран-манипулятор насмерть сбил подростка в Костанае
11 Мая 2022 21:47

Кран-манипулятор насмерть сбил подростка в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — От полученных травм подросток скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня около 15:00 часов по улице Чернышевского 49-летний водитель, управляя краном- манипулятором, совершил наезд на 12-летнего подростка, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека.

На месте проводятся необходимые следственные действия.


Автор:
Корреспондент
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