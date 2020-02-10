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Крамп-Карренбауэр уходит с поста лидера правящей партии Германии
10 Февраля 2020 15:46
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста председателя Христианско-демократического союза и не станет кандидатом на пост канцлера Германии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на немецкие СМИ.
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Как сообщается, Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера в 2021 году, сообщила о своем решении на заседании президиума партии в понедельник утром.
При этом Ангела Меркель рассчитывает, что Крамп-Карренбауэр останется на министерской должности. Глава Христианско-демократического союза является министром обороны Германии с июля 2019 года.
Фото: Markus Schreiber
Ключевые слова: Германия,
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