Крала деньги со счетов детдомовцев: соцпедагога осудили на 7 лет в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В детском доме на протяжении нескольких лет социальный педагог крала деньги со счетов воспитанников в Алматинской области. Об этом заявила уполномоченный по правам детей в Казахстане Аружан Саин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматинском областном детском доме №1 в Баганашыле на протяжении нескольких лет социальный педагог крала деньги со счетов воспитанников, на которые поступали государственные пособия по утере кормильца и по инвалидности», - написала на своей странице в Facebook Аружан Саин.

Она отметила, что пользуясь доступом к их платёжным картам, педагог оплачивала ими покупки в магазинах, делала переводы на карты других лиц, снимала наличные через банкоматы.

При этом руководство детдома, как поделилась Аружан Саин, не сделало ничего, чтобы воспрепятствовать данному факту.

«В результате халатности должностных лиц, 32-м воспитанникам детского дома был нанесён материальный ущерб в особо крупном размере – на общую сумму 67,367 млн тенге. И пусть впоследствии часть ущерба была компенсирована, в обвинительном заключении фигурируют имена 27-и потерпевших и общая сумма ущерба 52,440 млн тенге», - информирует Аружан Саин.

Также по сообщению уполномоченного по правам ребёнка, на днях Алмалинский районный суд г. Алматы в лице судьи Каинжамал Бухбановой, рассмотрев дело о хищении средств со счетов воспитанников Алматинского областного детского дома №1, вынес приговор:

- Социальному педагогу (с декабря 2013 г.) детдома Маржан Мустафиной по ст. 189 ч. 4 п. 2 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере») УК РК назначили наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью в сфере педагогической деятельности, сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

— Директору (с апреля 2016 г.) детдома Гульмире Кондыбаевой по ст. 371 ч. 2 («Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия») УК РК назначили штраф в размере 1000 МРП (2 778 000 тенге) с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.