Крал гайки с газовых труб и подвергал риску людей житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали мужчину, который снимал натяжные гайки с газовых труб во дворах жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 26-летний житель пригорода ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В деле краж газовых гаек – 30 эпизодов. Часть похищенного изъяли в пункте металлоприема.

Кражу гаек обнаружили специалисты ТОО «Горгаз-сервис» в августе. Тогда жителей микрорайона «Береке» испугал сильный запах газа.

«Проверка показала, что во многих дворах с газопроводных труб, по которым голубое топливо подается в дома, исчезли бронзовые натяжные гайки. Стоимость их начинается от 11,2 тыс. тенге. Кражи происходили в микрорайонах «Береке» и «Жас Өркен», в центре города. В полицию обратилась служба безопасности «Горгаз-сервис». Со слов задержанного, он проверял гайки пальцами, и если удавалось открутить, присваивал их, не заботясь о возможных последствиях утечек газа», - сообщили в пресс-службе.

Компания подала гражданский иск на сумму 896 тыс. тенге.

Материалы дела по двум уголовным статьям полицейские передали в суд. Мужчину приговорили к 2,4 годам лишения свободы.