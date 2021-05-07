Краеведы Семея обеспокоены судьбой особняка XIX века

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Краеведы Семея обратились с открытым письмом к акиму города Нурымбету Сактаганову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

«Исполняя указание Президента РК по необходимости сохранения исторического наследия нашего города, краеведческое общество «Прииртышье» выступает с инициативой присвоения статуса памятник истории и архитектуры бывшему купеческому особняку постройки конца XIX века, находящемуся по адресу: город Семей, улица Найманбаева, 187. Это предложение становится особенно актуальным в связи с упорно циркулирующими слухами о предполагаемом сносе дома», - сообщается в письме.

Члены краеведческого общества напомнили, что Семей со своей многовековой историей по праву считается одним из исторических центров не только Прииртышья, но и всего Казахстана.

«Сохранение исторического наследия в настоящее время является насущной задачей, решение которой крайне необходимо для воспитания в нашей молодежи патриотических чувств. Одной из сторон этого процесса является сохранение и разумное использование зданий, сохранившихся в нашем городе с конца XIX — начала XX веков. Решение этого вопроса важно и в свете развития туризма в нашем регионе», - отмечают краеведы.