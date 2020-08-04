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Краденые госномера возвращали «за вознаграждение»: автоворы задержаны в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
4 Августа 2020, 14:28
Краденые госномера возвращали «за вознаграждение»: автоворы задержаны в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержана группа молодых людей, которые крали государственные номера автомашин, чтобы затем получить деньги от их владельцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

Подозреваемые крали номера машин российского и армянского учета, так как их невозможно восстановить. Всего по делу проходит около 40 пострадавших.

«В качестве подозреваемых проходят четверо молодых мужчин, один из которых несовершеннолетний. Молодые люди передвигались по городу на машине и снимали госномера с автомашин, в основном с тех, которые не были оснащены сигнализацией и видеонаблюдением. Затем они оставляли записки на лобовом стекле автомашин о том, что хозяин автотранспорта может вернуть свой госномер за денежное вознаграждение, для чего тот должен был обратиться по номеру в Телеграм», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

За украденные госномера подозреваемые просили от 20 до 50 тысяч тенге. Пострадавшие обращались в полицию либо выкупали номера, а затем обращались в полицию. По всем фактам начаты досудебные расследования по статье 190 части 2 УК РК «Мошенничество».

Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности четверых подозреваемых, двое из них были задержаны, приняты меры к задержанию остальных.

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