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КПН от крупных предпринимателей планируют передать акиматам

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Марта 2022, 12:43
КПН от крупных предпринимателей планируют передать акиматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина поделилась планами по совершенствованию бюджетного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О необходимости совершенствования методик прогнозирования поступлений бюджета и расчетов трансфертов общего характера (ТОХ) также отмечалось и при рассмотрении Закона «О трансфертах общего характера на 2020 – 2022 годы», при обсуждении Отчетов Правительства по исполнению республиканского бюджета, в депутатских запросах и в рамках мероприятий, проведенных в Сенате Парламента Республики Казахстан», - сказала Ольга Перепечина во время Правительственного часа в Сенате.

По ее словам, в сентябре прошлого года были внесены определенные изменения в методику расчетов ТОХ.

«Вместе с тем требуется принятие кардинальных мер для совершенствования бюджетного, налогового и иного законодательства, а также методики по ТОХ», - отметила депутат.

В этом направлении депутатами совместно с регионами и центральными государственными органами ведется работа по проработке вопросов, которые могут оказать влияние на выравнивание существующих региональных диспропорций, и по итогам обсуждений предлагается рассмотреть возможность:

1. Увеличения доходов местных бюджетов путем передачи с республиканского бюджета отдельных видов сборов и платежей, а также корпоративного подоходного налога от субъектов крупного предпринимательства с совокупным годовым доходом 150 млрд тенге. Уже с 2020 года мы имеем позитивный опыт передачи на местный уровень КПН от малого и среднего бизнеса. Мы считаем, что передача дополнительного КПН окажет прямое влияние на развитие экономики регионов и стимулирование местных органов на рост доходности регионов (так предварительно расчетная сумма передаваемого КПН в 2022 году составит 993 млрд тенге);

2. Целесообразность постепенного исключения бюджетных изъятий для стимулирования самодостаточности регионов и отмены обратных трансфертов;

3. Применение специальных отраслевых коэффициентов или определенных абсолютных сумм в зависимости от соответствующей потребности региона.

Ранее заместитель председателя Сената Ольга Перепечина озвучила основные проблемные вопросы методики расчета трансфертов.


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