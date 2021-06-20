КПЛ: «Кайрат» на выезде всухую разгромил «Туран»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В заключительном матче 16-го тура Казахстанской Премьер-Лиги «Туран» сыграл дома с алматинским «Кайратом», пишет Sports.kz.

Гости были в роли фаворита, однако особо не форсировали события, в первом тайме заработали пенальти и реализовали усилиями Вагнера Лава. Закрепив свой успех только на старте второго, тут уже отметился Артур Шушеначев, итог подвел Арсен Буранчиев. 3:0 — сильнее действующий чемпион.

Теперь у «Кайрата» стало 30 очков и он на восемь отстает от лидирующей «Астаны» и на пять идущего вторым костанайского «Тобола», «Туран» с 16 баллами на 11 позиции.

«Туран» — «Кайрат» 0:3 (0:1)

Голы: Вагнер Лав с пенальти 13 (0:1), Шушеначев 47 (0:2), Буранчиев 75 (0:3).



