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    21:00, 19 Март 2021 | GMT +6

    КПЛ: «Астана» вышла в лидеры, обыграв актауский «Каспий»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» принимала на своем поле актауский «Каспий», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Столичный клуб здорово начал и открыл счет благодаря мощному удару Макса Эбонга в девятку ворот соперника, гости пытались отыграться, долго владели мячом и получили второй гол с пенальти, его провел Марин Томасов. После перерыва подопечные Срджана Благоевича подолгу атаковали, создавали моменты, но забить не сумели. 2:0 — сильнее хозяева поля.

    Теперь у «Астаны» стало четыре очка и она занимает вторую строчку турнирной таблицы, а «Каспий» с одним набранным баллом находится в числе аутсайдеров.

    «Астана» — «Каспий» 2:0 (2:0)

    Голы: Эбонг 17 (1:0), Томасов с пенальти 45+1 (2:0).



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