KPI усиливает позиции на рынке полипропилена Казахстана

Фактически речь идёт о том, что KPI, совместное предприятие КазМунайГаза и СИБУРа, закрепляет за собой статус ключевого поставщика для перерабатывающих отраслей страны.

За январь-май завод в Атырау выпустил 175 тысяч тонн полипропилена. Планируется, что к концу июня почти 19 тысяч тонн будут реализованы на внутреннем рынке – это сопоставимо с годовыми объемами прошлых лет. Клиентоориентированный подход и сформированная за несколько лет работы KPI клиентская лояльность поспособствовали росту объемов переработки полимеров и производства готовых изделий из полипропилена (внутренний рынок вырос на 28% за 5 месяцев 2025 года по отношению к аналогичному периоду 2024 года). С момента запуска KPI в конце 2022 года количество участников отрасли увеличилось с ~80 до более чем 130 компаний. С начала текущего года почти четверть продаж KPI на казахстанском рынке обеспечена спросом со стороны именно вновь созданных за последние 2 года предприятий.

Немаловажную роль в этом сыграла технологическая база предприятия. Благодаря технологическому партнерству с СИБУРом KPI освоил одиннадцать марок полипропилена, включая ранее недоступные в стране. Это позволило локализовать сырьё, необходимое для выпуска различных готовых изделий – от плёнки и текстиля до инженерных компонентов. Доступность ресурсной базы и оказываемая KPI техническая поддержка по настройке перерабатывающего оборудования создают надежную базу для дальнейшего роста количества казахстанских предприятий-переработчиков полипропилена.

С момента запуска комплекса в 2022 году Казахстан прошел путь от импортозависимости к устойчивому внутреннему рынку. Если ранее более 60% потребностей покрывалось поставками из-за рубежа, сегодня KPI способен закрывать основную часть внутреннего спроса и успешно экспортировать полипропилен на внешние рынки (Европа, Турция, Россия, Китай).

Однако вызовы остаются. Наличие сырья – важный, но не единственный фактор. Нужна инфраструктура, квалифицированные кадры, оборудование, государственные программы по развитию малого и среднего бизнеса. И в этом смысле KPI сегодня старается выступать в роли не просто поставщка сырья, но и якорным индустриальным партнером, который готов помогать своим клиентам развивать новую для страны отрасль – локализация производства полипропиленовых изделий в Республике Казахстан.