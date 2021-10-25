KPI для ответственных за цифровизацию вице-министров предложил ввести Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил ввести KPI для ответственных за цифровизацию вице-министров во всех ведомствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос ответственности; в каждом госоргане сегодня присутствует цифровой вице-министр. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у каждого вице-министра по цифровизации был KPI. Это работоспособность информационных систем, автоматизация госуслуги не по принципу «просто автоматизировали и галочку поставили», а сколько этой услугой пользуется граждан. Должно быть 90% пользователей госуслуг через онлайн-формат», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе.

Он сообщил о проводимой в этом направлении работе.

«Мы эти KPI утвердим до конца года и со следующего года будут показывать эффективность или неэффективность того или иного госоргана. Координация закреплена за Министерством цифрового развития. Мы через такие механизмы будем подтягивать госорганы и выводить на должный уровень. Сегодня есть такая ситуация, когда один госорган слишком хорошо автоматизирован, а другой «стоит», у него архивы не оцифрованы. Если брать общий срез, то мы все равно отстаем и есть необходимость, например, требовать трудовую кн ижку п ри оформлении пенсии «, - отметил министр.

«Я как пришел, начал над этим работать, потому что многие жаловались. На самом деле мы не сможем это оцифровать, пока мы трудовые архивы по кадровым вопросам не оцифруем повсеместно. Молодых людей, которые с 1998 года только работают, мы можем автоматически обслуживать, а вот те, кто раньше начал работать, должны приносить трудовые книжки, потому что архивы не оцифрованы. Много проблем в цифровых данных, в актуальности данных. Поэтому мы этот вопрос поставим в KPI каждому цифровому вице-министру и каждому министру перед Премьер-министром», - заключил Б. Мусин.