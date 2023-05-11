Козырек подъезда рухнул в Актау: один человек погиб, второй ранен

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 9 микрорайоне города обрушился козырек. На место выехала следственно-оперативная группа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Вызов поступил в полицию 11 мая в 11:21 часов. Установлено, что во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился козырек подъезда. 53-летний мужчина погиб на месте, второй 29-летний мужчина доставлен в Мангистаускую областную больницу.

Данный факт зарегистрирован по ст. 277 УК РК. Назначена экспертиза.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.