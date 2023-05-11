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Козырек подъезда рухнул в Актау: один человек погиб, второй ранен

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 16:45
Козырек подъезда рухнул в Актау: один человек погиб, второй ранен Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 9 микрорайоне города обрушился козырек. На место выехала следственно-оперативная группа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Вызов поступил в полицию 11 мая в 11:21 часов. Установлено, что во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился козырек подъезда. 53-летний мужчина погиб на месте, второй 29-летний мужчина доставлен в Мангистаускую областную больницу.

Данный факт зарегистрирован по ст. 277 УК РК. Назначена экспертиза.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.


Происшествия   Мангистауская область   МВД РК  
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