Козырек балкона пятого этажа обрушился в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Три автомобиля пострадали от обвала козырька балкона пятиэтажного жилого дома в Кокшетау, повлекшего за собой и часть кирпичной кладки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, 13 апреля в 14:42 в городе Кокшетау по ул. Кенесары, дом 25, в пятиэтажном жилом доме произошел обвал козырька балкона, который повлек за собой часть кирпичной кладки.

«Незамедлительно на место вызова были направлены три единицы техники и 18 человек личного состава ДЧС Акмолинской области. По прибытии было установлено, что произошло обрушение балкона пятого этажа первого подъезда», - отметил заместитель начальника СПЧ-1 города Кокшетау Улан Бейсембаев.





Спасателями были произведены работы по демонтажу ветхого парапета облицовочного кирпича на уровне балкона 5-го этажа. Работы были завершены в 16:30. Как уточнили в ведомстве, жертв и пострадавших нет. Однако возле дома в результате обрушения были повреждены три автомобиля.

Органу управления было дано поручение в срочном порядке осуществить сбор жильцов на общем собрании с повесткой «ремонт жилого дома», провести ревизию жилого объекта на предмет упреждения подобных ситуаций, провести ревизию кровли на предмет утечки.