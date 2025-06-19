Kozybayev University впервые вошел в мировой рейтинг QS

QS World University Rankings, публикуемый британской аналитической компанией Quacquarelli Symonds с 2004 года, — это глобальный ориентир качества высшего образования. В этом году в рейтинг было номинировано около 8 500 университетов со всего мира, и лишь 1 501 вуз был включён в итоговый список. Казахстан представляют 20 университетов, и Kozybayev University — теперь среди них.

Фото: Kozybayev University

Впервые в истории университет вошёл в глобальный рейтинг QS, заняв позицию в группе 1401+.

QS World University Rankings оценивает вузы по множеству ключевых показателей:

академическая и работодательская репутация,

соотношение преподавателей и студентов,

индекс цитируемости научных публикаций,

международное сотрудничество и партнёрства,

международный состав студентов и преподавателей,

трудоустройство выпускников,

вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

И по всем этим направлениям Kozybayev University демонстрирует уверенный рост и устойчивое развитие.

Фото: Kozybayev University

Этот прорыв стал возможен благодаря:

динамичному развитию международных связей и стратегических партнёрств с ведущими вузами США, Китая, Европы и СНГ,

успешному участию в международных форумах, коллаборациях и научных инициативах, усиливших глобальную узнаваемость вуза,

укреплению академической, научной и общественной экосистемы региона,

росту академической мобильности — всё больше наших студентов и преподавателей учатся и стажируются за рубежом,

целенаправленной и системной работе по обеспечению высокого качества образования и исследований.

В 2024 году университет уже вошёл в топ-50 регионального рейтинга QS Asia 2025, заняв 32-е место в Центральной Азии и 22-е среди казахстанских вузов.

Kozybayev University сегодня — это флагман знаний, инноваций и лидерских амбиций в Северном Казахстане. Вуз укрепляет свои позиции на национальной и международной арене, открывая перед студентами, преподавателями и партнерами новые горизонты возможностей.