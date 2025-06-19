Kozybayev University впервые вошел в мировой рейтинг QS
QS World University Rankings, публикуемый британской аналитической компанией Quacquarelli Symonds с 2004 года, — это глобальный ориентир качества высшего образования. В этом году в рейтинг было номинировано около 8 500 университетов со всего мира, и лишь 1 501 вуз был включён в итоговый список. Казахстан представляют 20 университетов, и Kozybayev University — теперь среди них.
Впервые в истории университет вошёл в глобальный рейтинг QS, заняв позицию в группе 1401+.
QS World University Rankings оценивает вузы по множеству ключевых показателей:
- академическая и работодательская репутация,
- соотношение преподавателей и студентов,
- индекс цитируемости научных публикаций,
- международное сотрудничество и партнёрства,
- международный состав студентов и преподавателей,
- трудоустройство выпускников,
- вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.
И по всем этим направлениям Kozybayev University демонстрирует уверенный рост и устойчивое развитие.
Этот прорыв стал возможен благодаря:
- динамичному развитию международных связей и стратегических партнёрств с ведущими вузами США, Китая, Европы и СНГ,
- успешному участию в международных форумах, коллаборациях и научных инициативах, усиливших глобальную узнаваемость вуза,
- укреплению академической, научной и общественной экосистемы региона,
- росту академической мобильности — всё больше наших студентов и преподавателей учатся и стажируются за рубежом,
- целенаправленной и системной работе по обеспечению высокого качества образования и исследований.
В 2024 году университет уже вошёл в топ-50 регионального рейтинга QS Asia 2025, заняв 32-е место в Центральной Азии и 22-е среди казахстанских вузов.
Kozybayev University сегодня — это флагман знаний, инноваций и лидерских амбиций в Северном Казахстане. Вуз укрепляет свои позиции на национальной и международной арене, открывая перед студентами, преподавателями и партнерами новые горизонты возможностей.