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    16:32, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Kozybayev University впервые вошел в мировой рейтинг QS

    Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева впервые вошел в один из самых престижных и авторитетных глобальных рейтингов мира — QS World University Rankings 2026, передает агентство Kazinform.

    Kozybayev University впервые вошел в мировой рейтинг QS
    Фото: ku.edu.kz

    QS World University Rankings, публикуемый британской аналитической компанией Quacquarelli Symonds с 2004 года, — это глобальный ориентир качества высшего образования. В этом году в рейтинг было номинировано около 8 500 университетов со всего мира, и лишь 1 501 вуз был включён в итоговый список. Казахстан представляют 20 университетов, и Kozybayev University — теперь среди них.

    Kozybayev University впервые вошел в мировой рейтинг QS
    Фото: Kozybayev University

    Впервые в истории университет вошёл в глобальный рейтинг QS, заняв позицию в группе 1401+. 

    QS World University Rankings оценивает вузы по множеству ключевых показателей:

    • академическая и работодательская репутация,
    • соотношение преподавателей и студентов,
    • индекс цитируемости научных публикаций,
    • международное сотрудничество и партнёрства,
    • международный состав студентов и преподавателей,
    • трудоустройство выпускников,
    • вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

    И по всем этим направлениям Kozybayev University демонстрирует уверенный рост и устойчивое развитие.

    Kozybayev University впервые вошел в мировой рейтинг QS
    Фото: Kozybayev University

    Этот прорыв стал возможен благодаря:

    • динамичному развитию международных связей и стратегических партнёрств с ведущими вузами США, Китая, Европы и СНГ,
    • успешному участию в международных форумах, коллаборациях и научных инициативах, усиливших глобальную узнаваемость вуза,
    • укреплению академической, научной и общественной экосистемы региона,
    • росту академической мобильности — всё больше наших студентов и преподавателей учатся и стажируются за рубежом,
    • целенаправленной и системной работе по обеспечению высокого качества образования и исследований.

    В 2024 году университет уже вошёл в топ-50 регионального рейтинга QS Asia 2025, заняв 32-е место в Центральной Азии и 22-е среди казахстанских вузов.

    Kozybayev University сегодня — это флагман знаний, инноваций и лидерских амбиций в Северном Казахстане. Вуз укрепляет свои позиции на национальной и международной арене, открывая перед студентами, преподавателями и партнерами новые горизонты возможностей.

    Теги:
    Вузы СКО Образование
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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