РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:22, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кожно-венерологический диспансер в Мангистауской области вернули государству

    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокурорами Мангистауской области государству возвращено коммунальное предприятие «Мангистауский областной кожно-венерологический диспансер» оценочной стоимостью свыше 145 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    Ранее предприятие было передано в доверительное управление ТОО «Реабилитационный центр Каракия» сроком на 5 лет с правом последующего выкупа, несмотря на действовавший запрет Правительства об отчуждении объектов здравоохранения. На сегодня договор передачи в доверительное управление расторгнут, имущество вновь под управлением государства.

    В другом случае, столичной прокуратурой приняты меры по возврату денег, выделенных государством в виде грантов.

    Так, Фондом науки в период с 2017 по 2019 год ТОО «Flow System» предоставлен грант в сумме 259 млн тенге на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

    Однако получатель гранта свои обязательства перед Фондом науки не выполнил, оставив проект нереализованным. В этой связи прокуратурой в суд внесен иск, по результатам рассмотрения которого с ответчика в пользу государства взыскано 259 млн тенге.


    Теги:
    Мангистауская область Здравоохранение Генпрокуратура Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:47
    Современный парк появился в Сарани
    Сегодня, 18:34
    Вырастут ли цены на бензин в Казахстане
    Сегодня, 18:26
    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!