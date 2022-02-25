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Коворкинг-центры планируют открыть во всех школах Сарани

25 Февраля 2022 23:00
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Коворкинг-центры планируют открыть во всех школах Сарани

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В общеобразовательной школе имени Абая в Сарани открыли коворкинг-центр. Он оснащён современными компьютерами, высокоскоростным интернетом, WI-FI, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В центре есть зоны для научной деятельности, повышения познавательной активности, неформальных встреч, отдыха и площадки для индивидуальной работы. Здесь можно будет поиграть в настольные игры – шашки, шахматы, тогызкумалак, а также стать участником книжной выставки.

Коворкинг-центр станет современной площадкой, где школьники смогут реализовывать идеи и проекты. Учащиеся будут получать там новые знания и с пользой проводить досуг.

«В будущем подобные центры откроются во всех школах города. Мы уверены, что здесь у учеников будут рождаться гениальные идеи, раскроются таланты», – отметили в Отделе образования города Сарани.


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#Карагандинская область   #Образование   #Акимат   #Регионы   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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