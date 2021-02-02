АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Коворкинг-центр открылся в Атырау. Под него один из местных бизнесменов передал два этажа гостиницы, где раньше работали ресторан и паб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в связи с пандемией субъекты малого и среднего бизнеса несут большие убытки, поэтому этот социальный проект будет как никогда актуален для нефтяной столицы. Кто-то закрывает свой бизнес и сокращает рабочих, кто-то не может больше арендовать помещение, есть стартапы, которым ещё сложнее. Многие сотрудники компаний перешли на удалённый формат работы, за последний год выросло число фрилансеров. А в коворкинг-центре смогут работать как действующие, так и начинающие предприниматели», - рассказал председатель Союза предпринимателей и работодателей региона Айбар Джаниязов.

По официальным данным в Атырауской области во время ЧП и режима карантина ущерб понесли около 20 тысяч субъектов МСБ. Многие из них открылись по различным государственным программам и выплачивают кредиты в банках второго уровня.

«Союз предпринимателей и работодателей Атырауской области намерен и впредь оказывать поддержку субъектам бизнеса в различных направлениях», - добавил Айбар Джаниязов.

Отметим, что в коворкинг-центре соблюдены все меры санитарной безопасности, обязательным условием являются ношение масок и социальная дистанция.



