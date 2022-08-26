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Ковидом заболели 664 человека в Казахстане
26 Августа 2022 08:21

Ковидом заболели 664 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 110,

в городе Алматы – 42,

в городе Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 28,

в Алматинской области – 8,

в Жетысуской области - 11,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 18,

в Абайской области - 6,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 67,

в Карагандинской области – 97,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области – 72,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 47,

в СКО – 32,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 386 412 случаев.


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