Ковидом заболели 664 человека в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 110,
в городе Алматы – 42,
в городе Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 79,
в Актюбинской области – 28,
в Алматинской области – 8,
в Жетысуской области - 11,
в Атырауской области – 13,
в ВКО – 18,
в Абайской области - 6,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 67,
в Карагандинской области – 97,
в Улытауской области - 0,
в Костанайской области – 72,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 17,
в Павлодарской области – 47,
в СКО – 32,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 386 412 случаев.