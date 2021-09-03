Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице закрывают ковидные стационары. Об этом на брифинге сообщила исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По причине уменьшения роста заболеваемости КВИ управлением общественного здравоохранения города было принято решение о закрытии стационаров, которые в связи с необходимостью в мае-июле месяцах были перепрофилированы под инфекционные госпитали. Так, буквально за последние 2 дня мы закрыли 3 ковидных стационара на 370 коек – это Городской центр психического здоровья и другие», - сказала Алия Рустемова.

По ее словам, на следующей неделе и в последующем в зависимости от эпидемиологической ситуации инфекционные койки будут закрываться еще в двух больницах города, которые были задействованы как ковидные стационары.

«Это клинический и акушерский блоки Многопрофильной городской больницы №3 на 366 коек и Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова на 112 коек», - уточнила Алия Рустемова.

Однако спикер предупредила граждан о том, что несмотря на улучшение ситуации, нельзя забывать о мерах безопасности.

«Но хотелось бы акцентировать внимание граждан на том, что несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в городе, вирус никуда не исчез и пока сдаваться не намерен. Как мы отмечали ранее, высокий уровень заболеваемости вот уже второй год подряд приходится на летний период, в связи с порой отпусков, летних каникул. Главное это придерживаться всех санитарных норм и вакцинироваться. Чтобы уровень заболеваемости снова не увеличился, главное соблюдать все санитарные требования и придерживаться карантинных мер», - подчеркнула Алия Рустемова.