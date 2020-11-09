«Ковидные пальцы»: нетипичный для коронавируса симптом обнаружили ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нетипичный для COVID-19 симптом обнаружили исследователи из Массачусетской больницы общего профиля совместно с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

«У 12 тысяч человек, заразившихся коронавирусом появились сильные раздражение и покраснение на пальцах ног, напоминающее обморожение. Дерматологи назвали это явление «Ковидными пальцами».

Пациенты рассказали, что красные и фиолетовые бугорки, появившиеся у них на пальцах рук и ног, могут болеть, но обычно не зудят. Когда сыпь проходит, верхние слои кожи могут слезать», - передает Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Врачи уточнили, что связь между таким воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с «ковидными пальцами».

Подобные симптомы, как правило, сохранялись в среднем в течение одной-двух недель после заражения, но у некоторых пациентов они не проходили очень долго — до 130 дней.

«Исследователи считают, что такой признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов», - пишет Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.