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«Ковидные пальцы»: нетипичный для коронавируса симптом обнаружили ученые
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нетипичный для COVID-19 симптом обнаружили исследователи из Массачусетской больницы общего профиля совместно с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
«У 12 тысяч человек, заразившихся коронавирусом появились сильные раздражение и покраснение на пальцах ног, напоминающее обморожение. Дерматологи назвали это явление «Ковидными пальцами».
Пациенты рассказали, что красные и фиолетовые бугорки, появившиеся у них на пальцах рук и ног, могут болеть, но обычно не зудят. Когда сыпь проходит, верхние слои кожи могут слезать», - передает Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Врачи уточнили, что связь между таким воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с «ковидными пальцами».
Подобные симптомы, как правило, сохранялись в среднем в течение одной-двух недель после заражения, но у некоторых пациентов они не проходили очень долго — до 130 дней.
«Исследователи считают, что такой признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов», - пишет Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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