Ковидные надбавки получали «мертвые души» в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В одной из больниц Восточного Казахстана с коронавирусом боролись «мертвые души» и получали соответствующие денежные надбавки. Преступную схему раскрыли в городе Шар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Следователи регионального антикора установили, что заместитель главного врача занимался фиктивным трудоустройством сотрудников, штатные единицы оформлялись только на бумаге, фактически же человек не работал, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Таким образом, за полгода похищено несколько миллионов тенге. Дело о махинациях уже передано суд. Начались проверки в других больницах.

«Данное присвоение бюджетных средств осуществлялось путем фиктивного трудоустройства на должность медицинской сестры, в дальнейшем незаконно начислялась заработная плата, а также медицинские надбавки. Кроме того, мы также аналогичные факты проверяем повсеместно по всей области», - сказал первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы ВКО Жигер Байдильдин.