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Ковидные центры на две тысячи мест развернут в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
2 Июля 2021, 15:12
Ковидные центры на две тысячи мест развернут в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана, находящейся в «красной» зоне, возобновляют работу распределительные центры для пациентов с COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным столичной администрации в Ташкенте вновь открываются ковидные центры, расположенные на базе выставочного центра «Узэкспоцентр» и спортивных комплексов «Универсал» и «Ëшлик».

Соответствующие поручения дал глава города Джахонгир Артыкходжаев в ходе посещения спортивно-оздоровительного комплекса «Ëшлик», где с сегодняшнего дня открылся ковидный центр на 504 койко-мест, в том числе 60 койко-мест в реанимации.

Также до конца недели планируется открытие распределительных центров на базе спортивного комплекса «Универсал» на 770 мест и выставочного комплекса «Узэкспоцентр» на 700 мест. В общей сложности в Ташкенте будет сформирован резерв койко-мест для 2 тысяч пациентов.

Ранее ковидные центры в Ташкенте разворачивались при первой волне пандемии и в последующем на фоне снижения уровня заболеваемости закрылись в декабре 2020 года.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин.


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