8 Мая 2022 15:35

Ковидной пневмонией заболели 11 казахстанцев за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus.kz.

За сутки, 6 мая, зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 18 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 89040 заболевших, 5353 летальных случаев, 82894 выздоровевших от ковидной пневмонии.

Как сообщалось ранее, коронавирусом за сутки заболели 8 казахстанцев и 7 человек выздоровели.



